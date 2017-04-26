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احتجاز 3880 رأس جمل سوداني للكشف البيطري بمحجر أبو سمبل

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احتجاز 3880 رأس جمل سوداني للكشف البيطري بمحجر أبو سمبل احتجاز 3880 رأس جمل سوداني للكشف البيطري بمحجر أبو سمبل

التحرير

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احتجزت سلطات الحجر البيطرى بمحجر أبو سمبل البيطرى جنوب أسوان اليوم الأربعاء شحنة جمال مستوردة جديدة قادمة من السودان تصل إلى نحو 3880 رأسًا من الجمال الحية القادمة من السودان.

وأوضحت سلطات الحجر أنه سيتم توقيع الإجراءات البيطرية اللازمة عليها، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والفيروسية خاصة فيروس كورونا حرصًا على الثروة الحيوانية.

وقال مصدر مسئول بالمحاجر البيطرية بالوجة القبلى والبحر الأحمر، إن شحنة الجمال دخلت البلاد عبر منفذ أرقين البرى الحدودى جنوب مدينة أبو سمبل جنوب أسوان.

وأشار إلى أنه تم سحب العينات الفيروسية اللازمة للتأكد من سلامتها وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الزراعة بالقاهرة، مع إخضاعها للإجراءات البيطرية المتبعة للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمى، وذلك قبل الإفراج الصحى عنها والذى يستغرق 48 ساعة.

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التحرير

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