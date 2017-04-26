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السيسي لمميش: «طلبت منك 100 مركب.. خلصنا منهم كام؟»

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السيسي لمميش: «طلبت منك 100 مركب.. خلصنا منهم كام؟» السيسي لمميش: «طلبت منك 100 مركب.. خلصنا منهم كام؟»

التحرير

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وجه الرئيس عبد الفتاح ، تساؤلًا للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قائلا: "طلبت منك 100 مركب خلصنا منهم أد إيه يا فندم؟".

ورد مميش، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء: "حضرتك كلفتنا بـ 100 مركب عملنا منهم 12، فكرر الرئيس تساؤلًا آخر، نقدر نعمل كام مركب صيد لحد 30 يونيو 2018؟".

فأجاب مميش: "هنحاول نعدي الـ 50 مركب يا ريس"، فرد السيسي: "يعني ممكن الـ 100 كلهم؟"، وقال مميش "إن شاء الله 60 مركب يا فندم".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "هذه المراكب ستفتح مجال العمل للشباب في قطاع الصيد، وسنحاول من خلالها حل أزمة المعديات للأهالي".

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التحرير

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