الطبيبة الهندية المعالجة لإيمان: شقيقتها صدمتني وقدمت استقالتي

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بعد اتهام شقيقة إيمان عبد العاطي -أسمن امرأة في العالم- للطبيب المعالج بالنصب عليهم من أجل "الشو الإعلامي" وردِّ الطبيب الهندي على هذه المزاعم، دخلت طبيبة تعمل في الفريق الطبي المعالج لإيمان على خط الأحداث.

وعلى صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت الطبيبة الهندية أبرانا جوفيل -من الفريق الطبي المعالج لإيمان- إنها "انسحبت من الفريق المعالج للفتاة المصرية؛ نظراً لما حدث من شقيقتها"، معتبرة أن "تصريحات شيماء أفزعتها وأصابتها بالصدمة".

وبحسب الطبيبة الهندية، "فقد وفّر الفريق الطبي لإيمان كل ما يمكن، وتحسنت حالتها بالفعل، وأُجريت لها جراحة ناجحة؛ وفي الأيام الأخيرة أصبحت إيمان تمارس حياتها بشكل أفضل من ذي قبل، لكن ما حدث من شقيقتها صدمنا وجعلنا غير مصدِّقين من هول المفاجأة"، مضيفة أن شيماء، شقيقة إيمان، هي من بحثت عنهم وأرسلت خطاباً مذيَّلاً بتوقيعها للدكتور مفضل، تطلب مساعدتها في علاج شقيقتها.

وتابعت: "تدخل الطبيب مفضل وأرسلني إلى مصر لمتابعة حالتها، كما سافر بنفسه للإسكندرية؛ لمتابعة الحالة قبل سفرها إلى الهند، وتدخل لدى السلطات الهندية لتذليل العقبات واستخراج تأشيرات السفر والرحلة"؛ موضحة بقولها "لقد قضينا 3 أشهر مع إيمان وبادلناها الحب وصارت واحدة منا، حتى إن ابني الصغير، البالغ من العمر 3 سنوات، شعر بصداقة وألفة معها؛ وكان يسألني كل صباح عنها؛ ويطلب زيارتها ورؤيتها".

وقالت إن "حالة إيمان ستُسجل في تاريخ الطب كواحدة من أصعب المواقف والتحديات، لكن موقف شقيقتها شيماء سيغير حياتنا للأبد، ويرسخ، لسوء الحظ، في أذهاننا أن حالة إيمان هي أسوأ مثال على أسوأ أنواع الاعتداءات التي يمكن أن تقوم بها عائلة المريض لطبيب".

وأشارت الطبيبة الهندية: "لسنا بحاجة لإثبات أي شيء ولأي أحد.. الحقيقة واضحة وجلية ومستشفى سيفي شاهد عليها؛ فإيمان أصبحت أفضل"، مضيفة: "أحتج على أي نوع من الاعتداء على الأطباء وأحتفظ بحق الرد، وأعتقد أنه إذا كانت المريضة أو عائلتها لا يثقون بأطبائها أو المستشفى، فإنه يجب عليهم البحث عن بديل. وفي النهاية، أعلن انسحابي واستقالتي رسمياً من رعاية إيمان عبد العاطي بشكل فوري".