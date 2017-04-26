شاب باكيًا: أنا معاق بس نفسي أدخل الجيش.. والرئيس يقبله

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استوقف أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء الجولة الأولى من مؤتمر الشباب الوطني، وسمح الرئيس له بالحديث.

وقال الشاب: "أنا أحمد رأفت، خريج جامعة المستقبل، بشتغل مهندس جرافيك، نفسي أدخل الجيش وأساعد الجنود لأني بشوف كل يوم جندي منهم بيموت، نفسي أساعدكم حتى من غير أي مجهود بدني".

وتابع: "مش معقول الجنود تموت وأنا قاعد كده، جيش بلدنا لازم نقف جنبه، أنا قاعد على كرسي متحرك بس هساعد بلدي بأي طريقه، عاوز أموت فداء للوطن، لأن مصر ادتنا كتير أوي، ولازم نديها حاجة".

وختم أحمد حديثه باكيًا: "اوعوا حاجة توقفكوا وتمنعكوا عن حب مصر، تحيا مصر تحيا مصر، فرد الرئيس السيسي بتقبيله ومساعدته للتصوير معه".