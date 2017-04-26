أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

شاب باكيًا: أنا معاق بس نفسي أدخل الجيش.. والرئيس يقبله

Google+ Print
شاب باكيًا: أنا معاق بس نفسي أدخل الجيش.. والرئيس يقبله شاب باكيًا: أنا معاق بس نفسي أدخل الجيش.. والرئيس يقبله

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استوقف أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، الرئيس عبد الفتاح ، بعد انتهاء الجولة الأولى من مؤتمر الشباب الوطني، وسمح الرئيس له بالحديث.

وقال الشاب: "أنا أحمد رأفت، خريج جامعة المستقبل، بشتغل مهندس جرافيك، نفسي أدخل الجيش وأساعد الجنود لأني بشوف كل يوم جندي منهم بيموت، نفسي أساعدكم حتى من غير أي مجهود بدني".

وتابع: "مش معقول الجنود تموت وأنا قاعد كده، جيش بلدنا لازم نقف جنبه، أنا قاعد على كرسي متحرك بس هساعد بلدي بأي طريقه، عاوز أموت فداء للوطن، لأن  ادتنا كتير أوي، ولازم نديها حاجة".

وختم أحمد حديثه باكيًا: "اوعوا حاجة توقفكوا وتمنعكوا عن حب مصر، تحيا مصر تحيا مصر، فرد الرئيس السيسي بتقبيله ومساعدته للتصوير معه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد"

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد"

شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني