صاحب «نسر» كفر الشيخ يطالب باسترداده.. ويؤكد: «شاريه من السيدة عائشة»

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كتب- عمرو الشامي:

طالب وائل الشربينى المقيم بمدينة كفر الشيخ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، باسترداد نسره الذي سقط بالخطأ على مبني ديوان المحافظة الإثنين الماضي.

وأضاف الشربيني - خلال تصريحات صحفية - أنه مالك النسر "عقاب" والذي اشتهر بـ"نسر المحافظة " وأنه هرب منه يوم الواقعة، مشيرًا إلى أن جروحه لم تكن بسبب مطاردة الغربان كما أعلنت المحافظة فى بيانها الرسمى، ولكن بسبب خدوش الأسلاك أثناء هروبه من القفص.

وأكد أنه اشترى النسر من سوق السيدة عائشة للطيور بالقاهرة، وأن ثمنه لا يتجاوز1500 جنيه وليس 20 ألفًا، كما صرح الدكتور نشات عبدالبارى مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.

وكانت محافظة كفر الشيخ أصدرت بيانًا رسميًّا الإثنين الماضى، أعلنت فيه أن نسرًا نادرًا فريدًا من نوعه احتمى بديوان عام محافظة كفر الشيخ لأنه كان مطاردًا من سرب غربان.