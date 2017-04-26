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يسري عمارة لـ«التحرير»: «إحنا في ضهر السيسي وهانتخبه فترة ثانية»

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يسري عمارة لـ«التحرير»: «إحنا في ضهر السيسي وهانتخبه فترة ثانية» يسري عمارة لـ«التحرير»: «إحنا في ضهر السيسي وهانتخبه فترة ثانية»

التحرير

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قال اللواء يسرى عمارة المشهور بواقعة تصديه وكتيبته للواء مدرع إسرائيلى للعقيد عساف ياجورى قائد اللواء 190 مدرع، وانتهى بأسره فى معركة شهيرة بحرب أكتوبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما قام بمصافحته خلال مؤتمر الشباب والذى بدأت فعالياته أمس بمدينة الإسماعلية، قال له: " تفخر بكم وأنا سعيد إنى شوفتك".

وتابع عمارة - فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" - اليوم الأربعاء "قلت له احنا فى ضهرك ومعاك لآخر المدى وجمد قلبك ياريس، وذلك لكونك إنسان ومخلص لمصر وعبرت بها فى فترة حالكة"، مشيرًا إلى أن السيسى رجل صريح وواضح ولا يخفى شيئًا على الشعب ويحب البلد جدًا ويتمنى أن يبغ مكانة عالية.

وأضاف: "الرئيس مطلع عين الوزراء وذلك لكثرة تحركاته وتفقده للكثير من المشروعات بنفسه وإصراره على افتتاحها واهتمامه بتقدم البلد، مشيرًا إلى أن الوزراء بيجروا ورا الريس علشان مش ملاحقين وقاطع نفسهم".

وأكد عمارة أنه سينتخب السيسى دورة ثانية، خاصة بعد تأكيده أنه إذا رفضه الشعب لن يستمر دقيقة واحدة فى الحكم.

يذكر أن اللواء يسرى عمارة خدم بالقوات المسلحة المصرية وتدرج بالمناصب العسكرية حتى خروجه للمعاش، وهو من مواليد مصر القديمة، وتربى فى قرية كفر السادات بالمنوفية وتخرج فى الكلية الحربية عام 1969، وتزوج من بورسعيد عام 75 وأولاده وأحفاده من مواليد بورسعيد ومازال يعيش بها حتى اليوم.

وحكى عمارة فى الفيلم التسجيلى "ع السمسمية" قصة أسر "ياجورى" بطريق شرق الفردان، حيث لاحظ وجود مجموعة من الجنود الإسرائيليين يختبئون خلف طريق الأسفلت، وكان يستعد أحدهم لإطلاق النار فتم التعامل معه وإجباره على الاستسلام، وتم أسر 4 أفراد وتجريدهم من السلاح وعرف أحدهم نفسه بأنه قائد، فتم تجريده أيضًا من سلاحه ومعاملته باحترام، ومع أول ضوء ليوم 9 أكتوبر اتضح أنه عساف ياجورى قائد اللواء 190 مدرع.

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التحرير

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