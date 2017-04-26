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وزير النقل: «هنخلي المواطن يركن العربية ويركب الأوتوبيسات»

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وزير النقل: «هنخلي المواطن يركن العربية ويركب الأوتوبيسات» وزير النقل: «هنخلي المواطن يركن العربية ويركب الأوتوبيسات»

التحرير

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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن هدفه تطوير وسائل النقل، قائلا "عاوزين نخلي المصريين يركنوا العربيات ويركبوا الأوتوبيسات".

وأوضح عرفات، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، اليوم الأربعاء، أن تكلفة تطوير الإشارات يبلغ 9 مليارات جنيه، وثمن جرار قطار السكة الحديد يتكلف من 50 إلى 60 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم تطوير 205 مزلقانات.

وتابع أن تطوير المزلقان الواحد يتكلف 3 ملايين جنيه، موضحا أنه تم استيراد 20 قطارًا للخط الأول للمترو، وتم تطوير 17 قطارًا، لافتا إلى أن تطوير مترو الأنفاق يحتاج حوالى 116 مليار جنيه.

واستكمل:"تم استثمار نحو 2 مليار جنيه فى مشروعات النقل البحري وفى إقليم قناة السويس تم التركيز على ميناء نوبيع وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن قطاع النقل البحري شهد استثمارات تقترب من ملياري جنيه.

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التحرير

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