الإسكان: ننافس القطاع الخاص بـ 500 ألف وحدة جديدة

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قال وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، إن إقليم قناة السويس يضم 6 محافظات، موضحًا أن مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات التي تهتم بها الدولة على أرض الواقع، وتنافس مشروعات القطاع الخاص مثل الكومباوندات والتجمعات السكنية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، اليوم الأربعاء: "سنحاول تنفيذ ما يعادل 4 أضعاف من وحدات الإسكان خلال الفترة المقبلة لخدمة محدودي الدخل، نفذنا على أرض الواقع أكثر من 500 ألف وحدة سكنية منذ 2014 ، موضحا أنه تم الانتهاء من 212 ألف وحدة منهم وجاري تنفيذ 288 ألف وحدة مع نهاية 2017".

وتابع: "لدينا الآن الإسكان الاجتماعى المتميز بإجمالى 40 ألف وحدة، والوحدات السكنية للمصريين بالخارج، والوحدات بنظام الإيجار، إذ بدأنا تنفيذ هذا المحور لمن يقل دخله عن 1500 جنيه، إضافة إلى محور النقابات المهنية".