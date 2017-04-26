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اتحاد الصناعات: رفع رسم الصادر على الورق ساهم فى توفيره للسوق المحلى

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اتحاد الصناعات: رفع رسم الصادر على الورق ساهم فى توفيره للسوق المحلى اتحاد الصناعات: رفع رسم الصادر على الورق ساهم فى توفيره للسوق المحلى

التحرير

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قال محمد جمال الدين، رئيس شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، إن الشعبة نجحت فى رفع رسم الصادر على دشت الورق إلى 3600 جنيه، مشيرا إلى أن القرار ساهم بشكل جيد فى تقليل صادرات من الدشت لتوفيره للسوق المحلى.

وأكد رئيس الشعبة خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، على أهمية الفصل من المنبع لتجميع أكبر كمية من مخلفات الورق اللازم للصناعة، مع أهمية تعديل منظومة الجمع، لافتا أن ارتفاع استهلاك الغاز  من المشكلات التي تواجه صناعة الورق.

وكانت قد خاطبت الشعبة وزارتى بترول والصناعة لمضاعفة كميات الغاز لمصانع الورق وعدم مضاعفة السعر للكميات الزائدة عن التعاقد، خاصة وأن المصانع تعانى من تطبيق مضاعفة الغاز على سحب الكميات الزائدة عن التعاقد، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر عام 2011، والذى ينص على عدم احتساب الغاز الا على الكميات الفعلية المسحوبة فقط.

وتستهلك مصر نحو 500 ألف طن من الورق سنويا، ويبلغ إجمالى ما تنتجه المصانع من ورق الكتب نحو 250 ألف طن سنويا، كما تستورد مصر نحو 100 ألف طن ورق لطباعة الصحف من الخارج، ويتم استيراد نحو 60% من حجم الاستهلاك من اوروبا.

 

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التحرير

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