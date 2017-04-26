بالفيديو- شاب من ذوي الإعاقة يبكي أمام السيسي: "نفسي أساعد الجيش"

كتبت - مروة شوقي:

تقدم أحمد رأفت، من ذوي الاحتياجات الخاصة وخريج جامعة المستقبل، لتحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الانتهاء جلسة "آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس"، في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني الثالث، اليوم الأربعاء.

وأبدى رأفت رغبته في الالتحاق بالجيش، موجهًا كلمته للسيسي: "نفسي أساعد جيش بلدي بأي طريقة، نفسي أحس بالانتماء لوطني، بدل ما أنا قاعد مش بقدر أقدم حاجة لمصر"، قبل أن يجهش في البكاء مضيفًا: "اوعوا تفرطوا في بلدنا، لازم كلنا نتكاتف، حتى لو عندكم إعاقة".

وتدخل الرئيس لمساعدة الشباب على الجلوس لاستكمال كلمته، مضيفًا: "أتمنى أن انتمي للجيش المصري، حتى لو هموت شهيد، تحيا مصر".

وطلب رأفت من الرئيس، أن يكون هناك مستشارًا له من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لنقل صوتهم إليه بشكل مباشر.