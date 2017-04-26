أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- شاب من ذوي الإعاقة يبكي أمام السيسي: "نفسي أساعد الجيش"

Google+ Print
بالفيديو- شاب من ذوي الإعاقة يبكي أمام السيسي: "نفسي أساعد الجيش" بالفيديو- شاب من ذوي الإعاقة يبكي أمام السيسي: "نفسي أساعد الجيش"

مصراوي Masrawy

طلب رأفت من الرئيس، أن يكون هناك مستشارًا له من ذو

كتبت - مروة شوقي:

تقدم أحمد رأفت، من ذوي الاحتياجات الخاصة وخريج جامعة المستقبل، لتحية الرئيس عبدالفتاح ، بعد الانتهاء جلسة "آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس"، في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني الثالث، اليوم الأربعاء.

وأبدى رأفت رغبته في الالتحاق بالجيش، موجهًا كلمته للسيسي: "نفسي أساعد جيش بلدي بأي طريقة، نفسي أحس بالانتماء لوطني، بدل ما أنا قاعد مش بقدر أقدم حاجة لمصر"، قبل أن يجهش في البكاء مضيفًا: "اوعوا تفرطوا في بلدنا، لازم كلنا نتكاتف، حتى لو عندكم إعاقة".

وتدخل الرئيس لمساعدة الشباب على الجلوس لاستكمال كلمته، مضيفًا: "أتمنى أن انتمي للجيش المصري، حتى لو هموت شهيد، تحيا ".

وطلب رأفت من الرئيس، أن يكون هناك مستشارًا له من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لنقل صوتهم إليه بشكل مباشر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد"

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد"

شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني