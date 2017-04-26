أب يشنق رضيعته في بث مباشر على ''فيسبوك''

شيماء مصطفى

تكررت خلال الفترة الأخيرة حوادث تصوير جرائم القتل، عبر خاصية البث المباشر على موقع "فيسبوك"، آخر هذه الحوادث، قيام أب تايلاندي بشنق رضيعته التي لم تبلغ عامًا من عمرها.

وبث التايلاندي ووتيسان وونجتالاي - 20 عامًا - جريمته على "فيسبوك" حيث أقدم على قتل طفلته التي لم يتجاوز عمرها الـ 11 شهرًا، عبر لف حبل حول رقبتها الصغيرة، وإنزالها من أحد الطوابق العليا في مبنى مهجور، بحسب موقع "العربية نت".

وصور الأب المشهد المرعب وهو يسمع صوت صراخ رضيعته وظل الفيديو الذي ظل لأكثر من 24 ساعة على "فيسبوك" قبل أن يحذف الفيديو.

وعقب قتل الرضيعة، أقدم الأب على الانتحار أمام أعين أهله وأصدقائه وآلاف الآخرين الذين شاهدوا موتهما من خلال البث المباشر.

وقالت الشرطة التايلاندية مساء الثلاثاء، إن الشاب المنتحر، كان قد تشاجر مع زوجته البالغة من العمر 21 سنة، وهددها بالقتل بعد اتهامها بالخيانة، فما كان منها إلا أن فرت من المنزل، تاركة الطفلة المسكينة.

وأكدت الأم جيرانش تريرات، بحسب ما نقلت عنها عدة وسائل إعلام غربية، أنها عادت إلى المنزل عصر اليوم التالي، إلا أنها لم تعثر على ابنتهما، وبعد أن فشلت محاولات الاتصال به، شاهدت فيديو مدته 4 دقائق على فيسبوك، يوثق مقتل ابنتها شنقًا ثم انتحار صديقها.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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