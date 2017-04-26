أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

أب يشنق رضيعته في بث مباشر على ''فيسبوك''

Google+ Print
أب يشنق رضيعته في بث مباشر على ''فيسبوك'' أب يشنق رضيعته في بث مباشر على ''فيسبوك''

تكررت خلال الفترة الأخيرة تصوير جرائم القتل، عبر خاصية البث المباشر على موقع "فيسبوك"، آخر هذه الحوادث، قيام أب تايلاندي بشنق رضيعته التي لم تبلغ عامًا من عمرها.

وبث التايلاندي ووتيسان وونجتالاي - 20 عامًا - جريمته على "فيسبوك" حيث أقدم على قتل طفلته التي لم يتجاوز عمرها الـ 11 شهرًا، عبر لف حبل حول رقبتها الصغيرة، وإنزالها من أحد الطوابق العليا في مبنى مهجور، بحسب موقع "العربية نت".

وصور الأب المشهد المرعب وهو يسمع صوت صراخ رضيعته وظل الفيديو الذي ظل لأكثر من 24 ساعة على "فيسبوك" قبل أن يحذف الفيديو.

وعقب قتل الرضيعة، أقدم الأب على الانتحار أمام أعين أهله وأصدقائه وآلاف الآخرين الذين شاهدوا موتهما من خلال البث المباشر.

وقالت الشرطة التايلاندية مساء الثلاثاء، إن الشاب المنتحر، كان قد تشاجر مع زوجته البالغة من العمر 21 سنة، وهددها بالقتل بعد اتهامها بالخيانة، فما كان منها إلا أن فرت من المنزل، تاركة الطفلة المسكينة.

وأكدت الأم جيرانش تريرات، بحسب ما نقلت عنها عدة وسائل إعلام غربية، أنها عادت إلى المنزل عصر اليوم التالي، إلا أنها لم تعثر على ابنتهما، وبعد أن فشلت محاولات الاتصال به، شاهدت مدته 4 دقائق على فيسبوك، يوثق مقتل ابنتها شنقًا ثم انتحار صديقها.

 

المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش

فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو.. الشاب المعاق: السيسي بكى لما قولتله نفسي أدخل الجيش

بالفيديو.. الشاب المعاق: السيسي بكى لما قولتله نفسي أدخل الجيش

شاهد بالفيديو || ماذا فعل وزير المالية السعودية بعد تناول الطعام بأحد المطاعم

شاهد بالفيديو || ماذا فعل وزير المالية السعودية بعد تناول الطعام بأحد المطاعم