دعم وصفقات وناشئين.. أسباب جعلت الأهلي «ملك الصالات»

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حققت الألعاب الجماعية بالنادي الأهلي نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، بعدما تمكنت فرق كرة اليد، والسلة، والطائرة من الفوز بالعديد من البطولات الإفريقية والمحلية هذا الموسم، ما أثار فضول العديد من متابعي الألعاب الجماعية للتعرّف على أسباب هذه الطفرة الكبيرة في المستوى.

ويعد هذا الموسم «موسما استثنائيا» على مستوى الألعاب الجماعية في النادي الأحمر، بعدما قدم الأهلي أرقامًا جديدة، إمّا في حجم المشاركات، وإمّا في التتويج بالبطولات والتمثيل المميز.

-كرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي رقمًا جديدًا هذا الموسم على مستوى البطولات القارية، حيث تمكن تحت قيادة مديره الفني، عاصم حماد، من التتويج بثلاث بطولات إفريقية فى الموسم الحالي، لأول مرة فى تاريخ الأهلي ليسطّر تاريخًا جديدًا حافلًا بالإنجازات بعد الفوز ببطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي ببوركينا فاسو، وبطولة السوبر الإفريقي على حساب الزمالك في المغرب خلال الشهر الحالي، وأخيرًا بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي اختتمت فاعلياتها السبت الماضي، بالأراضي المغربية.

ونجح الفريق في تحقيق بطولة كأس الاتحاد المحلية، بعدما قدم الأهلي أداء قويا خلال لقاءات البطولة، بالإضافة إلى تصدر بطولة الدورى الممتاز حتي الآن دون خسارة، ويعود السر في تفوق فريق اليد بعد الإخفاقات التى شهدها الموسم الماضي وخسارته البطولة الإفريقية والدوري الممتاز، إلى لجوء إداراة النادي للتعاقد مع المدير الفني القدير، عاصم حماد، ليتولى المهمة مع بداية الموسم، وتلبية رغباته وإعطائه كل الصلاحيات، حيث أعاد ترميم صفوف الفريق بالعديد من الأسماء المميزة، وتعاقدت الإدارة مع إسلام حسن، وعمر ياسين، وهادى رفعت؛ بالإضافة لاستعارة النجم الشاب يحيى الدرع فى البطولات الإفريقية من نادى سبورتنج.

من جانبه، وجّه حماد، الشكر إلى مجلس الإدارة، برئاسة المهندس محمود طاهر، على دعمه المستمر للفريق، مشيدًا في الوقت ذاته بالروح العالية من جانب اللاعبين، التي أسهمت في الفوز بتلك البطولات.

-الكرة الطائرة

رغم خسارة الفريق بطولة الدورى بفارق شوط واحد في آخر مباراة أمام طلائع الجيش، فإن الفريق نجح في العودة سريعًا والفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للطائرة والتي أقيمت بتونس، بعدما نجح الفريق في التغلب على النجم الساحلي في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وتغلّب الأهلي في دور المجموعات على فريق الترجي الرياضي، منظم البطولة، ووسط جماهيره، ليواصل الابتعاد بلقب الأكثر تتويجًا بالبطولة للمرة الثانية عشرة وبفارق الضعف عن الصفاقسي التونسي، أقرب منافسيه.

وأكد محمد مصيلحي، المدير الفنى للفريق للكرة الطائرة، أن التدعيمات التي قام بها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية جعلت الفريق يزداد قوة حتى أصبح الآن يضم لاعبين مميزين وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة.

تعاقدت إدارة القلعة الحمراء مع المدير الفني القدير، محمد مصيلحي، مطلع الموسم الحالي، بالإضافة للتعاقد مع عدد مميز من اللاعبين، على رأسهم محمد عبدالمنعم وعبداللطيف عثمان من الزمالك ومحمد عادل من سموحة، بالإضافة للمحترف الأوكراني رسلان.

-كرة السلة

تعاقدت إدارة النادي مطلع الموسم قبل الماضي مع المدير الفني، طارق خيري، ليبدأ ثورة جديدة فى الفريق، حيث قرر خيري تصعيد العناصر الشابة الواعدة من أبناء النادي للاعتماد عليهم مع المجموعة المتميزة التي يمتلكها الفريق الأول، أملًا في تحقيق نتائج متميزة، لقناعته بأن أبناء النادي يمتلكون روحًا قتالية عالية، لينجح الفريق في الفوز ببطولة دوري السوبر العام الماضي لأول مرة منذ عام 2012، لتقوم الإداراة بالتجديد لإبراهيم الجمال، نجم الفريق والتعاقد مع طارق الغنام من الجزيرة ومؤمن أبو العينين ومهند الصباغ من الاتحاد السكندري، بالإضافة لاستعارة الأمريكيين واين أرنولد وماركيث كومينجز.

ليحصد الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة للمرّة الأولى في تاريخ النادي، والغائبة عن الأندية المصرية منذ عام 1996، بعدما تغلّب الأهلي على دو ليبولو الأنجولي في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في إنجاز غير مسبوق للنادى الأحمر، بالإضافة لحسم الفريق لدوري المرتبط المحلي.

من جانبه، قال خيري، إن مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، يدعم الفريق بشكل قوي، مضيفًا: " سبق وحضر لنا مباريات في الدوري الممتاز ودائما ما تكون بيننا وبينهم اتصالات للاطمئنان على أحوال الفريق، وهو ما زاد علينا المسئولية بضرورة تحقيق البطولات بعد الدعم والمساندة الكبيرة من قبل مجلس الإدارة والجماهير.