«تفويض طاهر ومكافأت اليد والطائرة»| قرارات مهمة لمجلس الأهلي

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كتب-أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، قرارات جديدة اتخذها خلال اجتماعه الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقرر مجلس الأهلي، طرح حقوق ترخيص «زي الفريق الأول لكرة القدم» في مزايدة بين الشركات الدولية المتخصصة في إنتاج الملابس الرياضية لكرة القدم على مستوى العالم، وكذلك صرف مكافأة استثنائية قدرها 20 ألف جنيه بالإضافة لمكافأة اللائحة وقدرها 30 ألف جنيه لكل لاعب في فريقي الطائرة واليد (رجال)، بعد فوز الطائرة ببطولة إفريقيا لأبطال الدوري في تونس، وفوز اليد بكأس السوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية، بالإضافة للتويج بكأس الكؤوس الإفريقية في المغرب.

كما وافق المجلس على المشاركة في البطولة الإفريقية لتنس الطاولة خلال شهر يوليو المقبل بموزمبيق، وكذلك قرر المجلس الموافقة على استضافة فرع النادي بالشيخ زايد، البطولة الخماسية للسفارات والهيئات الدبلوماسية، والتي تقام خلال الفترة من 5 إلى 19 مايو المقبل.

واتخذ المجلس - قرارًا - بتولي المهندس محمود طاهر، دراسة المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة الكابتن حسام البدري، لاتخاذ القرار المناسب؛ وفقا لمصلحة الفريق وارتباطاته المحلية والقارية.