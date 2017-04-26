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تدمير متفجرات وتجريف 5 أفدنة بانجو فى حملات الجيش الثانى شمال سيناء

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تدمير متفجرات وتجريف 5 أفدنة بانجو فى حملات الجيش الثانى شمال سيناء تدمير متفجرات وتجريف 5 أفدنة بانجو فى حملات الجيش الثانى شمال سيناء

نشر العقيد اركان حرب تامر الرفاعى ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة ، بيان حول جهود قوات انفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى، حيث اكتشفت ودمرت كمية من المواد المتفجرة بشمال سيناء.
 
وذكر المتحدث فى بيانه " أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء ، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى من اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة والعربات المفخخة  فضلاً عن إستهداف عدد ( 3 دراجة نارية - 5 عربة - 4 أوكار ) تابعين للعناصر التكفيرية،  وتفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لإستهداف القوات على طريق التحرك، بالإضافة إلى تجريف مزرعة لنبات البانجو تقدر بمساحة (5) فدان والقبض على عدد (25) فرد مشتبه بهم وجارى التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية .
 
 
 
هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على باقى العناصر التكفيرية بشمال سيناء.
 
المصدر : اليوم السابع

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