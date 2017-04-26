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شكسبير: «فاردي» اتخذ القرار الصحيح برفض الانتقال إلى أرسنال

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شكسبير: «فاردي» اتخذ القرار الصحيح برفض الانتقال إلى أرسنال شكسبير: «فاردي» اتخذ القرار الصحيح برفض الانتقال إلى أرسنال

التحرير

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قال مدرب ليستر سيتي، كريج شكسبير، إن مهاجمه الإنجليزي جيمي فاردي اتخذ القرار الصحيح بالاستمرار في صفوف الثعالب ورفض الانتقال إلى أرسنال الصيف الماضي - حسبما نقل موقع "فور فور تو".

أوضح شكسبير، أن جميع اللاعبين يمرون بفترات جيدة وأخرى صعبة على مدار مسيرتهم الكروية ويبنغي عليهم التمتع بالصلابة الذهنية، الأمر الذي فعله فاردي هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي على أي لاعب عندما يخوض مباراة سيئة أن يشعر بأنه اتخذ القرار الخاطيء؛ بل عليه أن يجتهد حتى يقلب الأمور مرة أخرى.

أضاف شكسبير، أن فاردي الأن يسجل الكثير من الأهداف ولحسن الحظ لم يغادر إلى أرسنال الصيف الماضي، معربًا عن أمله أن يواصل اللاعب الإنجليزي بنفس الممستوى القوي حتى نهاية الموسم، خاصة أن الفريق لا يزال يحتاج الكثير منه.

ولم يسجل فاردي سوى 5 أهداف هذا الموسم في أول 22 مباراة، ليرتفع مستواه بعد رحيل المدرب الإيطالي كلاوديو رانيري وقدوم شكسبير حيث سجل المهاجم الإنجليزي 6 أهداف في أخر 7 مباريات خاضها في الدوري.

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التحرير

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