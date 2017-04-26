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عاجل .. والدة “إيمان” تكشف مفاجآت صادمة عن وضعها الصحي “بنتي بتموت في المستشفي ومحدش حاسس بيها”

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عاجل .. والدة “إيمان” تكشف مفاجآت صادمة عن وضعها الصحي “بنتي بتموت في المستشفي ومحدش حاسس بيها” عاجل .. والدة “إيمان” تكشف مفاجآت صادمة عن وضعها الصحي “بنتي بتموت في المستشفي ومحدش حاسس بيها”

“كل اللي حصلنا وحصل مع إيمان هو شو إعلامي بس ومحدش مهتم بصحة بنتي ولا بعلاجها” هذه هي الكلمات التي بدأت بها والدة إيمان حديثها حول الحالة الصحية لإيمان وأخر تطورات وضعها خلال مقطع تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كما أضافت والدة الفتاة المصرية إيمان أن الطبيب الهندي موفازال قد قام استغلال ابنتها من أجل إثبات كفاءته ويحصل على جائزة أفضل دكتور ولم يكن هدفه هو علاج أبنتها مثل ما وعدهم في بداية الأمر، قبل سفر إيمان إلى الهند .

وأوضحت والدة الفتاة المصرية إيمان أن ابنتها لم تفقد الوزن الذي قاله الفريق الطبي بجميع وسائل الإعلام، وعن حقيقة تمكن إيمان من الجلوس أكدت والدة إيمان أن تسع أشخاص قاموا بحمل إيمان من أجل جلوسها على الكرسي فقط من أجل التصوير وعمل دعاية للمستشفي وموضحة أن إيمان لا تستطيع الحركة كما يدعي الفريق الطبي.

وقالت والدة إيمان في الفيديو الذي تم عرضه “ابنتي بتموت في المستشفي ومحدش حاسس بيها حرام عليكوا كده،، ياريت أي مؤسسة طبية أن تتولى حالة إيمان،، وأرجوكم أقفوا جنبنا أقفوا جنبنا عشان إيمان تتعالج”

 

المصدر : مصرفايف

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