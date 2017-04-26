بسبب ضربة "قلم".. طالب ينهي حياة صديقه بسكين في المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

لم يكن يعلم أشرف ثروت، ذو الـ16 عاما، أن ضربة قلم لصديقه ستؤدي بحياته بطعنة سكين من صديقه وجاره ابن الـ15 عاما.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا بمصرع أشرف ثروت، 16 عاما، بالصف الأول الثانوي، عقب إصابته بجرح طعني بالكتف الأيسر من قرية البتانون بمركز شبين الكوم.

وتبين قيام السيد السعيد محمد، 15 سنة، بالصف الثالث الإعدادي، بطعن المجني عليه بسكين، عقب ضربه بالقلم من جانب المجني عليه، حيث طعنه برقبته، وفر هاربا.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب تشريحها بالطب الشرعي، وتكثف المباحث جهودها لضبط الجاني.