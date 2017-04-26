النيابة الإدارية تحيل طبيبين بالتأمين الصحي بالإسكندرية للمحاكمة التأديبية

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من "س.إ" طبيبة أمراض نفسية وعصبية بمستشفى جمال عبد الناصر التابعة للتأمين الصحي بالإسكندرية، و "م.هـ" طبيب رعاية مركزة بمستشفى جمال عبد الناصر التابعة للتأمين الصحي بالإسكندرية للمحاكمة التأديبية.

وأوضحت النيابة الإدارية خلال بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، أن المتهمين قاما في يومي 28، 29 مارس 2016 وبوصفهما السابق لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة التي باشرها الأستاذ محمد صلاح مهنا رئيس النيابة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني وبرئاسة المستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفني، عن تقاعس المتهمة "س.إ" طبيبة أمراض نفسية وعصبية بمستشفى جمال عبد الناصر عن طلب إدخال المريضة ضحى فرج إبراهيم إلى الرعاية الصحية المركزة رغم تدهور الحالة الصحية للمريضة وانخفاض مُعدل الوعي عن المعدل الطبيعي يوم29/3/2016 في غضون الساعة 1,20ظهراً مما أسهم في وفاة المريضة.

كما تقاعس المتهم الثاني م.هـ" طبيب رعاية مركزة بمستشفى جمال عبد الناصر عن إدخال المريضة ضحى فرج إبراهيم الرعاية المركزة حال مناظرته لها رغم ثبوت تدهور حالتها الصحية وانخفاض مُعدل الوعي عن المُعدل الطبيعي وذلك يوم 29/3/2016 مما أسهم في وفاة المريضة.

وكذلك تلاعبه بالتعديل بنموذج الملاحظات الإكلينيكي الخاص بالمريضة، وذلك على نحو ما أقر به بأقواله وذلك ستراً لتراخيه في اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المريضة.

كما انتهت النيابة الإدارية لإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تشكله من واقعة جنائية.