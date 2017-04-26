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لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان" لـ 31 مايو

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لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان" لـ 31 مايو لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان" لـ 31 مايو

مصراوي Masrawy

محاكمة 32 متهمًا بخلية ميكروباص حلوان

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، لـ 31 مايو.
وجاء قرار التأجيل، لسماع الشهود.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.

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