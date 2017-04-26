9 دول تحصد جوائز "أوسكار الإعلام السياحي" الأكبر عربياً

دبي - ( د ب أ):

حصدت تسع دول عربية جوائز "أوسكار الإعلام السياحي العربي" التي ينظمها المركز العربي للإعلام السياحي للعام التاسع.

وشهدت مدينة دبي الإماراتية تكريم 23 فائزا بجوائز الاوسكار، والتي تعد أكبر جوائز من نوعها على مستوى العالم العربي.

وقالت لجنة الجائزة ، في بيان اليوم الإربعاء ، إن وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني محمد أبوزيد مصطفى سلم دروع التكريم للفائزين، في الحفل الذي حضره حشد من صناع السياحة في الوطن العربي، وقيادات هيئات السياحة العربية والعالمية، وممثلون لمنظمة السياحة العالمية.

وعبر وزير السياحة السوداني عن سعادته بتكريم الفائزين بالجوائز لدورهم الفعال في تنشيط الحركة السياحية بين الدول العربية.

وأعلن أبوزيد عن افتتاح المقر الرئيس للمركز العربي للإعلام السياحي في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز إن الحفل يأتي كرسالة شكر لصناع السياحة الذين كانت لهم بصمة واضحة في عالم السياحة العربية خلال العام الماضي.

وذكر أن المركز توسع، وبلغ عدد فروعه 14فرعًا في 14 دولةً عربية ، ونظم المركز تسعة مؤتمرات كبرى للسياحة بحضور 360 إعلاميًا عربيًا ، و23 قافلة بمشاركة 530 إعلاميًا عربيًا .

ولفت الى أن المركز ينظم مؤتمرات وورش عمل خاصة بالإعلام السياحي العربي، بهدف تنشيط السياحة البينية العربية ورفع مكانتها لدى الجميع .

وذكر أن تتويج الفائزين بجوائز الاعلام السياحي جاء بتقدير لجنة تحكيم متخصصة، ثم التصويت الإلكتروني من خلال موقع المركز على شبكة الإنترنت، ووصل التصويت هذا العام قرابة المليون مشارك .

وتقاسم جائزة أفضل كاتب سياحي عربي أحمد بن على السليس من السعودية و عوصام عبد الرحيم من ليبيا، بينما ذهبت جائزة أفضل كاتبه سياحية عربية الى حنان محمد من البحرين.

أما أفضل وكالة أنباء عربية تهتم بالسياحة المحلية والعربية ، فهي وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، وأفضل مجلة عربية متخصصة في المجال السياحي هي مجلة السياحي البحرينية، وأفضل لقطة مصورة عن السياحة المحلية أو العربية فجاءت مناصفة بين المصور العماني عمر بن عبد الله الشعيلي والمصور المصري محمد أمين.

ونال لقب أفضل موقع الكتروني متخصص في السياحة المحلية والعربية موقع "رد سي" البحر الاحمر موقع محافظة البحر الأحمر المصرية، وأفضل مدونة عربية في السياحة العربية مدونة تحواس" المدونة السياحية الجزائرية ".

وفاز بلقب أفضل برنامج إذاعي عربي عن السياحة المحلية أو العربية "في رحاب المساء" بالإذاعة العمانية، وأفضل برنامج تليفزيوني سياحي عربي لعام 2016 برنامج "من القاهرة" شبكة الإعلام العراقية.

وذهبت جائزة أفضل مدينة عربية سياحية لعام 2016 مدنية مراكش المغربية.

أما شخصية العام السياحية الوزير السوداني الدكتور محمد ابوزيد، وذهبت جائزة أفضل شخصية رائدة في مجال السياحة العربية الى مهـدي بن محمد العبدواني من سلطنة عمان، وفاز بلقب رجل التراث العربي الوزير عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار سلطان عمان .