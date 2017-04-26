إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربي

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كتبت- ريهام الوجيه:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق 36 الحربي بدائرة قسم الصالحية الجديدة.

كان اللواء رضا طبلية مساعد الوزير مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة اليوم الأربعاء، بوقوع حادث تصادم بطريق 36 الحربي بالقرب من مفارق خضير بدائرة قسم الصالحية الجديدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين كل من سيارة رقم "156831" نقل شرقية قيادة محمد عبد الله عبد الكريم 37 سنة سائق ومقيم منشأة أبو عمر، والسيارة رقم "ر و ب 2793" تخلى عنها قائدها هاربًا بسبب التخطي الخاطئ للسيارة الأولى، ما أسفر عن إصابة 8 من مستقلي السيارتين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى الصالحية العام وخروجهم عقب عمل اللازم لهم طبيًّا.

تم التحفظ على السيارتين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط قائد السيارة الثانية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.