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صور| بحضور ميركل وباول .. وزيرة الاستثمار تشارك فى قمة المرأة 20

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صور| بحضور ميركل وباول .. وزيرة الاستثمار تشارك فى قمة المرأة 20 صور| بحضور ميركل وباول .. وزيرة الاستثمار تشارك فى قمة المرأة 20

التحرير

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شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى قمة المرأة 20 العالمية، بالعاصمة الألمانية "برلين" بحضور كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ودينا باول،  كبيرة مستشارى الرئيس الامريكى للمبادرات الاقتصادية، وايفانكا ، ابنة الرئيس الأمريكى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، ومكسيما، ملكة هولندا، وكريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، والتى نظمها مجلس الألماني لشؤون المرأة والاتحاد الألماني لسيدات الأعمال، في إطار رئاسة ألمانيا لمجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى.

وأوضحت الوزيرة فى بيان اليوم الأربعاء ، أنه تم الاتفاق على انشاء صندوق تمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون مع البنك الدولى ومبادرة الشراكة فى افريقيا، والتى تتنباها ألمانيا خلال رأستها مجموعة العشرين وتدفع بخطة لجعل الدول الأفريقية شريكة مع دول محددة أعضاء في المجموعة ومع البنك الدولي لجذب مستثمرين من خارج القارة الأفريقية إليها، مشيرة إلى أن ستكون من أعضاء هذا الصندوق.

وذكرت الوزيرة، أنه تم مناقشة سبل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة ومنحها المزيد من الفرص في سوق العمل وضمان تمثيل أكبر لها في ريادة الأعمال.

وأشارت نصر إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة من المحاور المهمة التي ينبغي العمل عليها بالتعاون مع الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، داعية إلى أن يكون للمرأة دور إيجابي في تنمية المجتمع، وأن تتاح لها فرص متساوية بالعمل، وبدء المشروعات التي تعبر عن أفكارها.

 


 

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