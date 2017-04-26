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السيسي لمدبولي: «عاوزين إسكان في الإسكندرية والصعيد»

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السيسي لمدبولي: «عاوزين إسكان في الإسكندرية والصعيد» السيسي لمدبولي: «عاوزين إسكان في الإسكندرية والصعيد»

التحرير

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قاطع الرئيس عبد الفتاح ، وزير الإسكان، مصطفى مدبولي قائلًا: "آسف إني اتكلمت من غير ما استئذن، متكلمتش عن إسكان الإسكندرية، عاوزين مشروعات هناك ونعمل مدينة جوه المدينة".

وقال السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني: إن "الهدف من المشروعات خلق فرص عمل للشعب المصري، و عقبال ما أعمله مصنع هاخد 5 سنين، لكن أي مشروع للمصانع هيخلق حجم عمل كبير للشباب".

واستكمل: "خدوا القرار واستغلوا المناطق بدل ما تتحول لعشوائيات وتجاوزات في المباني، عاوزين الناس تعيش وتقبض كويس"، بحسب قوله.

وأكد الرئيس على ضرورة التخلص من الـ180 آلف وحدة خاصة بالمناطق الخطرة، موجهًا حديثه لوزير الإسكان: "عاوزين نخلص الكلام ده للغلابه قبل 30 يونيو، وعاوزين إسكان اجتماعي لناسنا في الصعيد".

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