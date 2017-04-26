الصناعة تعتزم إنشاء شركة لتسويق «الفوسفات» المصرى

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إنشاء شركة لتسويق الفوسفات المصرى، بالتنسيق مع الشركات المنتجة للفوسفات.

وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن سعر الفوسفات المصرى قد يكون أعلى من أسعار بعض الدول الأخرى وهذا بسبب درجة جودة الفوسفات ونقاءه من الشوائب.

وأضاف الوزير، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه يجرى حاليا دراسة تعظيم الاستفادة من هذا الخام من خلال إجراء عمليات تصنيعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك الأمر الذى يسهم فى زيادة القيمة المضافة للفوسفات المصرى.

وأشار "قابيل" إلى أهمية مشروع المثلث الذهبى والذى يجرى انشاء هيئة لإدارته وذلك على غرار هيئة تنمية قناة السويس، لافتا إلى أن المشروع يمثل مستقبل مصر، إذ يضم عديد من الخامات التعدينية، إلى جانب مشروعات صناعية وزراعية وسياحية.

وهناك 8 مناطق على مستوى مصر لاستخراج الفوسفات، أولها منطقة وادي النيل التي تعد من أهم المناطق لإنتاج الفوسفات، وتوفر 22% من الإنتاج المحلي، و يأتي بعد ذلك ساحل البحر الأحمر بين منطقة سفاجا و القصير.

وتعتبر الصحراء الغربية من أكبر المناطق التي تحتوي احتياطي للفوسفات على مستوى مصر و يتركز الفوسفات في منطقة بين واحة الداخلة و الخارجة، ويمتد إنتاج الفوسفات إلى الصعيد و الصحراء الغربية و الشرقية .

وتنتج مصر من الفوسفات الصخري 6 ملايين طن سنويا، ويصل حجم الاحتياطي المصري إلى 3 مليارات طن، وتحتل مصر المرتبة السادسة بين دول العالم في إنتاج الفوسفات.