«القاهرة» تمهل أهالي ماسبيرو حتى عيد الفطر لبدء الإخلاء

التحرير

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تعلن محافظة القاهرة اليوم الأربعاء، نتيجة تظلمات أهالي ماسبيرو الذين تقدموا بها خلال العشرين يومًا الماضية لاختيار أحد البدائل التي قدمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان، في مقابل إخلاء المنطقة لتطويرها.

وقال مصباح حسن، عضو رابطة أهالي ماسبيرو لـ"التحرير"، إن المحافظة أمهلت السكان حتى انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، وبعد ذلك ستبدأ في عملية الإخلاء تمهيدًا للإزالة والتطوير، لافتًا إلى أنه أثناء اختيار السكان للبدائل من خلال الاستمارة اكتشف البعض أن هناك خطأ في الاسم والبعض الآخر اكتشف أن هناك خطأ في عدد الغرف التي يملكها، بينما اعترض البعض الآخر على كل البدائل، وهؤلاء جميعا تقدموا بتظلمات سوف يتم الإعلان عن نتيجتها اليوم.

وأضاف حسن أن الغالبية تطالب بالبقاء في المنطقة بعد التطوير، ولكنهم يطالبون بتقليل القيمة الإيجارية لأن دخل المواطنين لا يسمح، لافتًا إلى أنه ومجموعة من الأهالي التقوا الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان، وأكد أن الأهالي غير القادرين يتقدمون ببحث اجتماعي يتضمن راتبهم الشهري، وسيتم النظر فيه وتقليل القيمة حسب قيمة الراتب.

وأشار حسن إلى أن الأهالي الذين يريدون البقاء بعد التطوير يرفضون البقاء في وحدات إيجارية تدفعها المحافظة من خلال شيكات، وذلك تخوفًا من أن تمتنع المحافظة عن الدفع بعد ذلك، مشيرًا إلى أن الحل الذي اقترحه الأهالي على نائب وزير الإسكان هو أن يسكن المواطنون خلال سنوات التطوير في وحدات ملك محافظة القاهرة، مثل الوحدات الموجودة في مطار إمبابة.

من جانبه، أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين وافق على الذهاب إلى الأسمرات والبعض الآخر وافق على التعويض المادي، وأكدوا ذلك من خلال الاستمارات، مشيرًا إلى أن هذه الحلول جاهزة فور الإخلاء.

وبسؤال "التحرير" له حول رفض عدد كبير من الأهالي للحلول، أكد أن العدد الأكبر وافق لذا بعد الانتهاء من تسكين وتعويض المواطنين سنعقد لقاءات مع الرافضين الذين تقدموا بتظلمات عقب استلام استمارات البدائل لمعرفة أسباب الرفض وأبعادها.