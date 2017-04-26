محافظ القاهرة يوضح ملامح منظومة النظافة المعروضة على مجلس الوزراء

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قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إنه تم الانتهاء من وضع التصور الأمثل لإدارة منظومة النظافة بالقاهرة للعمل بها مع بداية العام القادم، بعد انتهاء عقود الشركات المسئولة عن نظافة ثلاث مناطق بالقاهرة.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات صحفية، اليوم أن التصور معروض حاليا على رئيس مجلس الوزراء لإقراره وتوفير التمويل اللازم لإدارته.

وتابع بأن الخطة تتمثل في الاعتماد أولا على الجمع السكني للمخلفات من المنازل والمحلات، من خلال التعاقد مع شركات محلية صغيرة تكون كل شركة مسئولة عن حي واحد أو عدد من المربعات داخل الحي، مع وضع منظومة متابعة ومراقبة صارمة للتأكد من عمل المنظومة بكفاءة وطبقا لاشتراطات التعاقد.

وواصل "تكون هذه الشركات مكونة من المتخصصين في مجال النظافة والبيئة أو بمتعهدي جمع القمامة أو العاملين في هذا المجال يقومون بتكوين الشركات وإعداد إجراءاتها الإدارية والمالية والمشاركة في إدارة المنظومة على أن تتولى هيئة نظافة وتجميل القاهرة الإشراف الكامل على أداء وعمل هذه الشركات ومتابعة وتقييم أدائها وتقرير الغرامات في حالة التقصير وإمكانية فسخ العقود، كذلك مسئولية الهيئة عن نظافة وتجميل وإنارة الشوارع".

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إنشاء عدد من المحطات الوسيطة ثابتة ومتحركة للتسهيل على الشركات لنقل المخلفات إليها على أن يتم نقلها بعد فرزها بمعرفة أسطول الهيئة إلى المقالب العامة.

كما سيتم بدء تشغيل المنظومة برفع كل الصناديق من الشوارع والتي أكدت التجربة السابقة على مدار 15 عامًا بعدم جدواها مع طبيعة المواطن المصري، وبذلك يتم القضاء على ظاهرة الفريزة الذين يقومون بفرز القمامة في الشارع من الصناديق وترك المخلفات المتناثرة في الشارع.

وأضاف المحافظ أنه تقرر إغلاق مقالب القمامة الواقعة بمناطق الوفاء والأمل والقطامية والطوب الرملي تزامنا مع بدء المنظومة لعدم ملاءمتها الآن نظرا للامتداد العمراني المجاور لهذه المناطق مع توفير أماكن بديلة للمقالب بالتنسيق مع وزارات الإسكان والبيئة والدفاع بعيدا عن العمران.