مع ارتفاع الدولار .. اقتصاديون: زيادة مخصصات الدعم فى موازنة 2018 وهم حكومي

التحرير

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في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن زيادة مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة، وخاصة التى تمس احتياجات المواطن البسيط، اجمع عدد من الخبراء على أن زيادة الدعم فى الموازنة الجديدة، لم يراع الارتفاع المستمر فى الأسعار كنتيجة لعدم وجود سعر ثابت للدولار.

ويقول الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ومنذ قرار تعويم الجنيه المصرى، ساهمت فى رفع أسعار السلع بنسبة كبيرة، وبالتالي استمرار صعود الموجة التضخمية.



وأشارالفقي إلى أن ميزانية الدعم فى الموازنة الجديدة لا يوجد بها أى زيادة، إذا ما أخذنا الاعتبار الارتفاع المتوقع للأسعار خلال الفترة المقبلة، والتى ستؤدى إلى قيام الحكومة بزيادة حجم الانفاق على كافة المخصصات، وبالتالى فإن زيادة الدعم بهذا الحجم تعتبر وهمية، وكان لابد من رفع قيمته حتى يلائم تطورات الأسعار ومعدلات التضخم المتوقعة.

وأضاف الخبير الإقتصادي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بخفض الدعم وزيادة المعروض من النقد، إلى جانب استمرار زيادة تكلفة رأس المال، موضحا أنه تم زيادة مخصصات الدعم على أساس تثبيت سعر الدولار الأمريكى فى الموازنة الجديدة عند 16 جنيها، وذلك على الرغم من اقترابه من حاجز الـ19 جنيها، وفقا لقرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، سوف ينعكس بشكل كبير على حسابات الإنفاق بموازنة العام المقبل 2018.

وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد الغندور الخبير الاقتصادى، إنه وفقا لقرار التعويم وارتفاع سعر الدولار الأمريكى، كان لابد من زيادة قيمة الدعم بنسبة 80%، بدلا من 50% فى الموازنة الجديدة، وذلك حتى تكون مساوية لقيمة الدعم فى الموازنة الحالية، وفى هذه الحالة ستكون الزيادة حقيقية.

وكانت قد ارتفعت مخصصات دعم المواد التموينية لتصل إلى نحو 60 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، مقابل نحو 41 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الجارى، كما ارتفعت مخصصات دعم المواد البترولية لتبلغ نحو 110 مليار جنيه، فى مقابل نحو 35 مليار جنيه، فيما زادت مخصصات دعم الكهرباء لتبلغ نحو 30 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، فى مقابل نحو 27 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى 2016-2017.

وعلى مدار 6 سنوات، تطورت الأرقام الخاصة بملف الدعم فى مصر بنسب كبيرة، حيث ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية من نحو 13.5 مليار جنيه خلال عام 2011، لتصل الى نحو 38 مليار جنيه خلال عام 2016، ثم 41 مليار جنيه خلال عام 2017.