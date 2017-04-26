أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مع ارتفاع الدولار .. اقتصاديون: زيادة مخصصات الدعم فى موازنة 2018 وهم حكومي

Google+ Print
مع ارتفاع الدولار .. اقتصاديون: زيادة مخصصات الدعم فى موازنة 2018 وهم حكومي مع ارتفاع الدولار .. اقتصاديون: زيادة مخصصات الدعم فى موازنة 2018 وهم حكومي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

في الوقت الذي أعلنت فيه عن زيادة مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة، وخاصة التى تمس احتياجات المواطن البسيط، اجمع عدد من الخبراء على أن زيادة الدعم فى الموازنة الجديدة، لم يراع الارتفاع المستمر فى الأسعار كنتيجة لعدم وجود سعر ثابت للدولار.

ويقول الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ومنذ قرار تعويم الجنيه المصرى، ساهمت فى رفع السلع بنسبة كبيرة، وبالتالي استمرار صعود الموجة التضخمية.


وأشارالفقي إلى أن ميزانية الدعم فى الموازنة الجديدة لا يوجد بها أى زيادة، إذا ما أخذنا  الاعتبار الارتفاع المتوقع للأسعار خلال الفترة المقبلة، والتى ستؤدى إلى قيام الحكومة بزيادة حجم الانفاق على كافة المخصصات، وبالتالى فإن زيادة الدعم بهذا الحجم تعتبر وهمية، وكان لابد من رفع قيمته حتى يلائم تطورات الأسعار ومعدلات التضخم المتوقعة.

وأضاف الخبير الإقتصادي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بخفض الدعم وزيادة المعروض من النقد، إلى جانب استمرار زيادة تكلفة رأس المال، موضحا أنه تم زيادة مخصصات الدعم على أساس تثبيت الأمريكى فى الموازنة الجديدة عند 16 جنيها، وذلك على الرغم من اقترابه من حاجز الـ19 جنيها، وفقا لقرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، سوف ينعكس بشكل كبير على حسابات الإنفاق بموازنة العام المقبل 2018.

وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد الغندور الخبير الاقتصادى، إنه وفقا لقرار التعويم وارتفاع سعر الدولار الأمريكى، كان لابد من زيادة قيمة الدعم بنسبة 80%، بدلا من 50% فى الموازنة الجديدة، وذلك حتى تكون مساوية لقيمة الدعم فى الموازنة الحالية، وفى هذه الحالة ستكون الزيادة حقيقية.

وكانت قد ارتفعت مخصصات دعم المواد التموينية لتصل إلى نحو 60 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، مقابل نحو 41 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الجارى، كما ارتفعت مخصصات دعم المواد البترولية لتبلغ نحو 110 مليار جنيه، فى مقابل نحو 35 مليار جنيه، فيما زادت مخصصات دعم الكهرباء لتبلغ نحو 30 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، فى مقابل نحو 27 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى 2016-2017.

وعلى مدار 6 سنوات، تطورت الأرقام الخاصة بملف الدعم فى بنسب كبيرة، حيث ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية من نحو 13.5 مليار جنيه خلال عام 2011، لتصل الى نحو 38 مليار جنيه خلال عام 2016، ثم 41 مليار جنيه خلال عام 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر