مباحثات سعودية أمريكية تركز على مكافحة داعش

الرياض ( د ب أ)

بحث ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكجورك، الذي يزور المملكة حاليا، الجهود المبذولة لاستقرار المنطقة ومنها القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأربعاء أن الجانبين السعودي والامريكي استعرضا "خلال الاجتماع مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها مكافحة تنظيم داعش والجهود الدولية لضمان أمن واستقرار المنطقة".

وكان ولي العهد وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز بحث أول أمس الاثنين مع مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بريت ماكجورك تطورات الحرب على التنظيم والسبل الكفيلة بمحاربته والقضاء عليه.