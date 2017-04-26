«بند كوليبالي وإعارة بركات ومؤمن وإعادة الشيخ وإيفونا».. عبدالحفيظ يتحدث

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نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن يكون هناك بند في عقد الإيفواري سليمان كوليبالي، يقضي بحصوله على 25 ألف دولا؛ حال إحرازه 10 أهداف مع الفريق.

قال عبدالحفيظ: "رغم أن الأهلي فعل ذلك في عقده مع ستوك سيتي في أثناء بيع رمضان صبحي، إلّا أن الثاقفة المصرية والتعاقدات في مصر غير معتادة على وضع بند بهذا الشكل، الجهاز الفني راضي تمامًا عن آداء كوليبالي حتى الآن، لكنه ينتظر منه استمرارية وثبات في الآداء"، نافيًا ما يتداول بشأن نية الجهاز الفني - إعارة اللاعب عمرو بركات بعد نهاية الموسم، خاصة أن هذا الكلام سابق لأوانه ومن الممكن أن تتغير المعطيات والظروف ويختتم بركات الموسم أساسيًا.

أضاف عبدالحفيظ، خلال تصريحات خاصة لـ"برنامج من الآخر مع محمد شبانة علي راديو نغم إف إم"، أن مؤمن زكريا لم يطلب الإعارة للخليج، مؤكدًا أن كل هذه الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة، علاوة على أن هناك استقرار نهائي على عودة أحمد الشيخ من الإعارة، وهناك إمكانية لإعادة ناصر ماهر إيضًا بعد تألقه مع بتروجت.

وعن قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، أوضح عبدالحفيظ، أن هناك أندية قوية تتواجد في التصنيف الثاني على رأسها الترجي ومن الممكن أن يقع الأهلي في مجموعة صعبة لكن الفريق مستعد لكل الاحتمالات، مؤكدًا أنه لا خلاف على إمكانيات اللاعب الكبيرة، خاصة أنه ضافة للأهلي ولأي فريق.

تابع مدير الكرة بالنادي الأهلي: "رغم أن مجلس إدارة الأهلي أرسل موافقة على المشاركة في البطولة العربية، إلّا أن الجهاز الفني لم يجتمع بعد بخصوص مناقشة هذا الأمر"، لافتًا إلى أنه إذا تعارضت المواعيد مع البطولة الإفريقية، هناك احتمال للاعتذار عن المشاركة.