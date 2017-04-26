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عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات يوضح موقف مقعدي حازم وسحر الهواري

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عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات يوضح موقف مقعدي حازم وسحر الهواري عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات يوضح موقف مقعدي حازم وسحر الهواري

التحرير

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كشف أشرف سعد، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة، عن موقف مقعدي حازم وسحر الهواري عضوي المجلس، في حالة قبول المحكمة الإدارية العليا، الطعن على حكم بطلان انتخابات الاتحاد.

قال سعد، خلال تصريحات لـ«التحرير»، إنه في حالة قبول الطعن، يحق للمهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، الدعوى للانتخابات على المقعدين خلال 45 يومًا من تاريخ قبول الطعن، واستقبال أوراق المرشحين.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أنه تم رفض فكرة إعادة منصب مدير البطولة العربية من جديد بعد رحيل حازم الهواري، عضو المجلس السابق، والذي كان المرشح الأقوى لتولي المنصب، وتم إلغائه بسبب صراع بينه وبين مجدي عبدالغني.

أوضح المصدر لـ "التحرير"، إن اتحاد الكرة رأى أن محمد روراوة رئيس اللجنة المنظمة يعتبر هو مدير البطولة وبالتالي لاداعي لتكليف أحد أعضاء المجلس بالمنصب.

ومن المقرر أن تقام البطولة العربية فى بمشاركة الأهلي والزمالك خلال شهر أغسطس المقبل.

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التحرير

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