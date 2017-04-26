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أزمة في الكاف بسبب دور الـ 16 ببطولة إفريقيا والكونفيدرالية

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أزمة في الكاف بسبب دور الـ 16 ببطولة إفريقيا والكونفيدرالية أزمة في الكاف بسبب دور الـ 16 ببطولة إفريقيا والكونفيدرالية

التحرير

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كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن هناك أزمة كبيرة لدى الكاف بشأن لقاءات دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

أوضح المصدر، لـ"التحرير"، أن الأزمة متمثلة في أن المباريات تقام أيام جمعة وسبت وأحد للذهاب، والثلاثاء والأربعاء للعودة، وستقام 16 مباراة في كل مرحلة في البطولتين معًا، وهو ما قد يؤدي لتعارض مواعيد المباريات مع بعضها، الامر الذي يترتب عليه صعوبة إذاعة بعض اللقاءات، خاصة وأن أيام المباريات هي نفسها التي تقام فيها مباريات الدوريات الاوروبية ودوري أبطال أوروبا.

ويسعى مسؤولو الكاف للتوصل إلى حل مع الشركة الراعية وقنوات بي إن سبورت، لأن عدم إذاعة بعض مباريات
 

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التحرير

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