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أبوريدة يدرس الاستقالة من اتحاد الكرة

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أبوريدة يدرس الاستقالة من اتحاد الكرة أبوريدة يدرس الاستقالة من اتحاد الكرة

التحرير

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كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، إن المهندس هاني أبوريدة، رئيس الجبلاية، يفكر في اتخاذا قرار الاستقالة من الجبلاية؛ حال نجاحه في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

قال المصدر، ل"التحرير"، إن انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا تستحوذ على فكر واهتمام أبوريدة، والذي لا يرى أزمة في الاستقالة، حال نجاحه، خاصة أن المجلس سيرحل في كل الأحوال، طبقًا لحكم القضاء.

الجدير بالذكر أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يخوض انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي ستقام الشهر المقبل في البحرين.

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التحرير

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