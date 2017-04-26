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مقتل 6 من عناصر داعش في عملية عسكرية عراقية شرقي سامراء

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مقتل 6 من عناصر داعش في عملية عسكرية عراقية شرقي سامراء مقتل 6 من عناصر داعش في عملية عسكرية عراقية شرقي سامراء

مصراوي Masrawy

مقتل 6 من عناصر داعش في عملية عسكرية عراقية شرقي س

تكريت، العراق (د ب أ)
أعلن جاسم جبارة رئيس اللجنة الأمنية العراقية بمحافظة صلاح الدين اليوم الإربعاء مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش في عملية عسكرية بمناطق شرقي سامراء انطلقت صباح اليوم.

وقال جبارة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه تم قتل ستة من عناصر داعش و تدمير أربع عجلات ووكرين وتفجير سيارتين مفخختين في ضربات لطيران الجيش في مطيبيجة أمام القطعات المتقدمة ،مضيفا أن القطعات تحقق تقدما جيدا حتى الآن وأن المقاومة ضعيفة.

وأشار الى أن العملية ليست الأولى حيث سبقتها عمليات كثيرة لكنها لم تفلح في اجتياز دفاعات داعش ما أجبر القائمين عليها على وقفها.

كان مصدر أمني عراقي أعلن في وقت سابق اليوم انطلاق عملية بمناطق شرق سامراء تهدف الى السيطرة على منطقة مطيبيجة، 30كلم شرقي سامراء، والقرى المحيطة بها لمنع عناصر داعش من شن هجمات على القوات العراقية، فضلا عن إعادة السيطرة على أراض جديدة والانتشار فيها عسكريا بما يضمن تقليص المناطق التي يسيطر عليها داعش.

وتقع مطيبيجة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين وينطلق منها عناصر داعش لتنفيذ هجمات شبه يومية ضد القوات العراقية وهي منطقة ذات غطاء نباتي عال وتكثر فيها الاودية ويمر فيها نهر العظيم.

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مصراوي Masrawy

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