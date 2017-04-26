أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل 91 من طالبان وداعش في اشتباكات شمال أفغانستان

Google+ Print
مقتل 91 من طالبان وداعش في اشتباكات شمال أفغانستان مقتل 91 من طالبان وداعش في اشتباكات شمال أفغانستان

مصراوي Masrawy

مقتل 91 من طالبان وداعش

درزاب، أفغانستان (د ب أ)
قتل 91 على الاقل من المسلحين، في اشتباكات دامية اندلعت بين مسلحي طالبان وأنصار تنظيم داعش، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولو المحلية إن معظم الضحايا كانوا من مسلحي طالبان.

وقال محمد رضا غفوري، المتحدث باسم حاكم إقليم جاوزجان إن الاشتباكات بدأت في منطقة درزاب بالإقليم أمس الثلاثاء ومازالت مستمرة بين الجانبين.

وأضاف أن 76 على الاقل من مسلحي طالبان و15 من داعش قتلوا حتى الان، بحسب معلومات أولية، حصلت عليها الحكومة.

وأضاف غفوري أن 56 مسلحا من طالبان أصيبوا إلى جانب 12 من داعش.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير حتى الان.

وإقليم جاوزجان من بين الاقاليم المضطربة نسبيا في شمال أفغانستان، حيث تعمل الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة بشكل نشط في بعض من مناطقه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن موقفها النهائي من تعيين أقارب الموظف فى حالة خروجه على المعاش في سن الخمسين

الحكومة تعلن موقفها النهائي من تعيين أقارب الموظف فى حالة خروجه على المعاش في سن الخمسين

«زراعة النواب» تطالب بوقف مزاد لبيع أراضِ في سيناء.. والحكومة ترفض

«زراعة النواب» تطالب بوقف مزاد لبيع أراضِ في سيناء.. والحكومة ترفض

مؤتمر الشباب - رئيس الوزراء : الأسباب الرئيسية لإرتفاع الأسعار وخطة الحكومة لمواجهة هذا الإرتفاع

مؤتمر الشباب - رئيس الوزراء : الأسباب الرئيسية لإرتفاع الأسعار وخطة الحكومة لمواجهة هذا الإرتفاع

اليوم.. البرلمان يناقش قانونين و9 طلبات للنواب بشأن سياسات الحكومة

اليوم.. البرلمان يناقش قانونين و9 طلبات للنواب بشأن سياسات الحكومة