مقتل 91 من طالبان وداعش في اشتباكات شمال أفغانستان

درزاب، أفغانستان (د ب أ)

قتل 91 على الاقل من المسلحين، في اشتباكات دامية اندلعت بين مسلحي طالبان وأنصار تنظيم داعش، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولو الحكومة المحلية إن معظم الضحايا كانوا من مسلحي طالبان.

وقال محمد رضا غفوري، المتحدث باسم حاكم إقليم جاوزجان إن الاشتباكات بدأت في منطقة درزاب بالإقليم أمس الثلاثاء ومازالت مستمرة بين الجانبين.

وأضاف أن 76 على الاقل من مسلحي طالبان و15 من داعش قتلوا حتى الان، بحسب معلومات أولية، حصلت عليها الحكومة.

وأضاف غفوري أن 56 مسلحا من طالبان أصيبوا إلى جانب 12 من داعش.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير حتى الان.

وإقليم جاوزجان من بين الاقاليم المضطربة نسبيا في شمال أفغانستان، حيث تعمل الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة بشكل نشط في بعض من مناطقه.