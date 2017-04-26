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بالصور.. الخطة الطبية لخدمة المشاركين بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

الخطة الطبية لخدمة المشاركين بالمؤتمر الوطني (1)الخطة الطبية لخدمة المشاركين بالمؤتمر الوطني (1)

الخطة الطبية لخدمة المشاركين بالمؤتمر الوطني (2)الخطة الطبية لخدمة المشاركين بالمؤتمر الوطني (2)

الخطة الطبية لخدمة المشاركين بالمؤتمر الوطني (3)الخطة الطبية لخدمة المشاركين بالمؤتمر الوطني (3)

الإسماعيلية ـ إنجي هيبة:

رصدت وزارة الصحة، 40 سيارة إسعاف، لخدمة المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، والذي ينعقد لليوم الثاني، بحضور مئات الشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

وكشفت مصادر رسمية لـ"مصراوي" أن الخطة الطبية التأمينية للمؤتمر، شملت رفع درجة الاستعدادات بالعيادات الطبية المتخصصة، وتأمين المؤتمر بعيادات ميدانية طبية ووحدة رعاية مركزة متكاملة داخل قاعة المؤتمرات.

وأضافت المصادر أنه تم تأمين شامل لمدينة الإسماعيلية والطرق المؤدية إليها، بتكثيف سيارات الإسعاف على كل المحاور وكافة المراكز الطبية والوحدات الريفية، على مدار الفترة الصباحية حتى الخامسة مساء، والمستشفى العام على مدار اليوم.

كان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، قد تفقد، أمس الثلاثاء، الخطة الطبية للمؤتمر الوطني للشباب، الذي ينعقد في الإسماعيلية بالفترة من 25 إلى 27 إبريل الجاري.

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مصراوي Masrawy

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