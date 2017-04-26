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بالصور.. إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص في المنيا

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مصراوي Masrawy

إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (1)إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (1)

إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (2)إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (2)

إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاصإعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص

إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (5)إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (5)

إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (4)إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (4)

إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (6)إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (6)

إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (7)إعادة ترميم الطرق بقرى أبوقرقاص (7)

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، عن الاستفادة من نواتج كسر طبقة الأسفلت من طريق " ـ أسوان" بين مركز أبوقرقاص ومدينة المنيا، لترميم الطريق الرئيسي للغروب وشارع الجمهورية، بالتنسيق مع هيئة الطرق، حيث ظهرت العديد من الحفر والمطبات الناتجة من أعمال حفر وتوصيل خطوط المياه وخطوط الغاز الطبيعي، تمثل مصدر خطورة على المارة من الأهالى والعربات.

وقال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الأعمال تتم بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من توصيل جميع المرافق، لتقوم الوحدة المحلية بإعادة الرصف للطريق، عقب الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي على مستوى المركز.

كما أعلن رئيس المركز إنشاء معدية أبوقرقاص تحت ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر، تمهيداً لنقل مياه الشرب من محطة مياه المطاهرة التابعة لمركز أبوقرقاص إلى البر الغربي عبر النفق، مشيراً إلى العمل ببيارة الدفع الناحية الشرقية بعمق 17 م، وقطر 12.80م، وسمك الحائط الخرساني 90 سم.

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