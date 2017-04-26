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ضبط عاطل هارب من 30 حكم قضائي بالصف

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ضبط عاطل هارب من 30 حكم قضائي بالصف ضبط عاطل هارب من 30 حكم قضائي بالصف

مصراوي Masrawy

ضبط عاطل هارب من 30 حكم قضائي

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل هارب من عدة أحكام قضائية بالصف.

البداية أثناء مرور دورية أمنية، لتفقد الحالة الأمنية بالصف، تم الاشتباه في "محمود.م"، 44 عامًا.

وبالكشف جنائيًا عن المتهم، تبين أنه هارب من 30 حكم قضائي "18 جزئي، و12 مستأنف"، وآخرهم الحبس شهرين، كما أنه هارب من سجن الفيوم العمومي إبان ثورة 25 يناير.

تحررر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النياية للتنفيذ.

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