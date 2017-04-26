رئيس الوزراء: زيادة تذكرة المترو تغطي تكلفة التشغيل والصيانة فقط

كتبت - عايدة رضوان:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيادة التي شهدتها تذكرة مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية جاءت لتغطية تكلفة التشغيل والصيانة فقط، لافتًا إلى أن مترو الأنفاق يحتاج ما بين 30 إلى 40 مليون جنيه شهرياً.

جاء ذلك خلال جلسة "آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس"، في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني الثالث، والمنعقد بفندق ميركيو، بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة.

وأشار إسماعيل، إلى أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق بحاجة إلى 110 مليار جنيه للعمل على تطويرها، منها 25 مليار لتطوير الخط الأول والخط الثاني فقط.