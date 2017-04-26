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رفع جلسة "إسكان البرلمان" لحين حضور رئيس شركة المياه

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رفع جلسة "إسكان البرلمان" لحين حضور رئيس شركة المياه رفع جلسة "إسكان البرلمان" لحين حضور رئيس شركة المياه

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النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان

كتب - أحمد علي:

رفع النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لحين حضور رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المغازي في كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه حال عدم حضور رئيس الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي في الاجتماع المقبل سيطالب بسحب الثقة منه.

يذكر أن الاجتماع كان من المقرر أن يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب بمدينة حلوان وعدم صيانتها منذ سبعين عامًا.​

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