«مورينيو» يحلم بضم «موراتا» لمانشستر يونايتد

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يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في ضم الدولي الإسباني، ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لأروقة أولد ترافورد، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ماركا" اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن مورينيو يُريد موراتا ويحلُم بأخذ اللاعب لمانشستر يونايتد، وأكدت أن المدرب البرتغالي اتصل شخصيًا بـ موراتا صاحب الـ24 عامًا، وأضافت أن هناك أيضًا عدة أندية تُريد اللاعب لكن الصيف الماضي قرر البقاء والقتال على مركزه في صفوف الريال.

وأشارت ماركا - إلى أن ألفارو موراتا يُريد اللعب أكثر فهو دائما ما يجد نفسه خلف الـBBC في خيارات زيدان المدير الفني للريال، ولم يلعب على سبيل المثال ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا أو في الكلاسيكو بالليجا.

أوضحت الصحيفة، أن هذا الموسم سجل موراتا 16 هدفًا "هدف واحد أقل من بنزيما"، حيث لعب لحد الآن في 36 مباراة "16 منها فقط أساسيًا".