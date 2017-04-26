أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«مورينيو» يحلم بضم «موراتا» لمانشستر يونايتد

Google+ Print
«مورينيو» يحلم بضم «موراتا» لمانشستر يونايتد «مورينيو» يحلم بضم «موراتا» لمانشستر يونايتد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في ضم الدولي الإسباني، ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لأروقة أولد ترافورد، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ماركا" اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن مورينيو يُريد موراتا ويحلُم بأخذ اللاعب لمانشستر يونايتد، وأكدت أن المدرب البرتغالي اتصل شخصيًا بـ موراتا صاحب الـ24 عامًا، وأضافت أن هناك أيضًا عدة أندية تُريد اللاعب لكن الصيف الماضي قرر البقاء والقتال على مركزه في صفوف الريال.

وأشارت ماركا - إلى أن ألفارو موراتا يُريد اللعب أكثر فهو دائما ما يجد نفسه خلف الـBBC في خيارات زيدان المدير الفني للريال، ولم يلعب على سبيل المثال ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا أو في الكلاسيكو بالليجا.

أوضحت الصحيفة، أن هذا الموسم سجل موراتا 16 هدفًا "هدف واحد أقل من بنزيما"، حيث لعب لحد الآن في 36 مباراة "16 منها فقط أساسيًا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش

فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش

بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ديبورتيفو لاكورونا» في «الليجا»

بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ديبورتيفو لاكورونا» في «الليجا»

موراتا في مقدمة الريال أمام لاكورونا

موراتا في مقدمة الريال أمام لاكورونا

جماهير برشلونة تحتفل برقم ميسي التاريخي

جماهير برشلونة تحتفل برقم ميسي التاريخي