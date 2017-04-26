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مورينيو: مانشستر سيتي أقرب من اليونايتد للتواجد في الـ 4 الكبار

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مورينيو: مانشستر سيتي أقرب من اليونايتد للتواجد في الـ 4 الكبار مورينيو: مانشستر سيتي أقرب من اليونايتد للتواجد في الـ 4 الكبار

التحرير

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قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن مانشستر سيتي يمتلك حظوظا أكبر من مانشستر يونايتد للتواجد في الأربعة الكبار بسبب إبتعاد السيتي غن المشاركة الأوروبية بعد خروجه مبكرا من دوري أبطال أوروبا على يد موناكو.

أوضح مورينيو، أن مانشستر سيتي يخوض مباراة واحدة فقط في الأسبوع حتى نهاية الموسم، بينما يشارك مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وهي البطولة التي يضعها البرتغالي على رأس أولويات الفريق لهذا الموسم.

أشار المدرب البرتغالي - إلى أن خوض مباراة واحدة في الأسبوع تمنح الفرصة للاعبين للتعافي وخوض المباريات التالية بقوة وهو أمر لا يتمتع به اليونايتد ، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الفريق سيقاتل حتى النهاية ولا يهمه كثيرا ما إذا كان سيتوج بالألقاب أم لا.

أضاف مورينيو، أن يشعر بأهمية هذا الموسم له وللاعبين وللنادي، خاصة أن الموسم الأول لخمس أو6 أو 7 سنوات مقبلة، والموسم الأول لسنوات رائعة مقبلة، مشيرًا إلى أن الفوز بالدرع الخيرية وكأس الرابطة إلى جانب الدوري الأوروبي واللعب في شهر أغسطس السوبر الأوروبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا سيجعل من هذا الموسم رائعا للغاية.

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التحرير

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