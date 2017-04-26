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المتحدث العسكري: ضبط 25 فردًا من المشتبه بهم.. وتدمير متفجرات بشمال سيناء

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المتحدث العسكري: ضبط 25 فردًا من المشتبه بهم.. وتدمير متفجرات بشمال سيناء المتحدث العسكري: ضبط 25 فردًا من المشتبه بهم.. وتدمير متفجرات بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

تدمير متفجرات بشمال سيناء

كتب - مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات، والأحزمة الناسفة والعربات المفخخة، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة -في بيان اليوم الأربعاء- إنه تم استهداف 3 دراجات نارية و5 عربات، و4 أوكار تابعة للعناصر التكفيرية، فضلا عن تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على طريق التحرك.

وأضاف المتحدث أنه تم تجريف مزرعة لنبات البانجو تقدر بمساحة 5 أفدنة والقبض على 25 فردًا من المشتبه بهم ويجرى التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية.

 

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