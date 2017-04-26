محافظ المنيا يكافئ 33 عاملًا لرفعهم مستوى نظافة "أبو فليو"

المنيا- ريمون الراوي:

قرر عصام البديوي، محافظ المنيا، صرف مكافأة لـ33 عاملاً وسائقا بحملة النظافة المكثفة التي تمت صباحاً ومساء بمنطقة "أبوفليو" بالمنيا، تقديراً لجهودهم في رفع مستوى النظافة بالمنطقة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، وتقسيم العمل على 3 ورديات على مدار اليوم، لرفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشدًا المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.