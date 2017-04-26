إغلاق معمل شهير ببركة السبع و5 مراكز طبية بالمنوفية

قرر الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم، إغلاق عدة منشآت طبية بنطاق دائرة المحافظة، لمخالفتها إجراءات واشتراطات الترخيص.

وافق المحافظ على إغلاق معمل "البرج" ببركة السبع، لمخالفته اشتراطات الترخيص، ولا يوجد به سوى تجهيزات لمعمل بكتريولوجي، ونقصانه باقي التجهيزات، إضافة لغلق مركز "الرحمة سكان" للأشعة ببركة السبع، لعدم وجود ترخيص.

وضم قرار الإغلاق، مراكز "النور" للأشعة، و"النور" للعلاج الطبيعي، و"مكة" للتخاطب وصعوبات التعلم، و"فكرة" للتخاطب بمركز ومدينة أشمون، لعدم وجود ترخيص.

جاءت قرار الإغلاق بناء على تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، ومخالفة القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن التشخيص الطبي والمعملي.