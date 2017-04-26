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بالصور.. حملات لرفع وإزالة الإشغالات في 3 مراكز بالمنيا

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رفع وإزالة الإشغالات في 3 مراكز بالمنيا (1)رفع وإزالة الإشغالات في 3 مراكز بالمنيا (1)

رفع وإزالة الإشغالات في 3 مراكز بالمنيا (2)رفع وإزالة الإشغالات في 3 مراكز بالمنيا (2)

رفع وإزالة الإشغالات في 3 مراكز بالمنيا (3)رفع وإزالة الإشغالات في 3 مراكز بالمنيا (3)

المنيا- ريمون الراوي:

واصلت الوحدات المحلية لمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حملاتها لإزالة الاعتداءات على الأرض الزراعية، والإشغالات الواقعة على حرم الطريق العام، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة، وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات بالأحياء والشوارع الرئيسية.

ففي مركز ومدينة أبوقرقاص، أزالت الوحدة المحلية، 39 حالة اعتداء على الأرض الزراعية بمساحة 23 قيراطا و23 سهما، وإزالة سور على الطريق العام بمساحة 1043 مترا.

وفي بني مزار، أزالت الوحدة المحلية بناء مخالفا على الأرض الزراعية بطريق مدرسة السلام.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، الإشغالات بمنطقة أرض المواقف.

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