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القبض على عامل اعتدى جنسيًا على فتاة في الخانكة

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القبض على عامل اعتدى جنسيًا على فتاة في الخانكة القبض على عامل اعتدى جنسيًا على فتاة في الخانكة

مصراوي Masrawy

القبض على عامل اعتدى جنسيًا على فتاة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عامل اعتدى جنسيا على فتاة، ما أدى لحملها منه سفاحا بالقليوبية.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من "سعيد. س"، 52 عاما، عامل، باعتداء "جمعة. ح"، 24 عاما، عامل، جنسيا على ابنته "عزة. س"، 17 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة، ما أدى لحملها منه سفاحاً، ووضعها طفلا.

بانتقال المقدم محمد الشاذلي، رئيس المباحث، وسؤال الابنة، أيدت الواقعة، فضبطت الشرطة المتهم، الذي أقرّ بأن المعاشرة كانت برضاء الابنة، لوجود علاقه بينهما.

حررت الشرطة عن ذلك المحضر رقم 5127 إداري مركز الخانكة لسنة 2017م، وجار العرض على النيابة.

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