ضبط صاحبي مخبزين هرّبا 3.5 طن دقيق للسوق السوداء بالغربية

الغربية ـ مروة شاهين:

ضبطت مباحث التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، صاحبي مخبزين بالمحلة وكفرالزيات، هربا 3.5 طن دقيق مدعم للسوق السوداء، بعد استقطاعها من الحصص المخصصة لهما، و363 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و240 كيلو منظفات مجهولة البيانات.

تلقى العميد أحمد الخواجة، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بضبط "ع. م"، 49 سنة، صاحبة مخبز بلدي بقرية منشأة سليمان، التابعة لمركز كفرالزيات، لتلاعبها في حصص الدقيق المنصرفة للمخبز، والاستيلاء على 24 جوالا مدعم زنة الواحد 50 كيلو، وضبط "جلال. م"، 51 سنة، صاحب مخبز بلدي بمنطقة منشية البكري بدائرة قسم ثان المحلة، لاستيلائه على 46 جوال مدعم، وتهريبها للسوق السوداء.

كما ضبطت المباحث "و. س"، 46 سنة، صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم ثان المحلة، وبحوزته 363 عبوة حلوى وصلصة ولبن وآيس كريم وشاي ومعطر ملابس منتهية الصلاحية، و"م. ك"، 37 سنة، صاحب محل منظفات صناعية بدون ترخيص بمدينة زفتى، وبحوزته 4 براميل منظفات، بإجمالي 240 كيلو بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.