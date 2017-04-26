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روسيا تعزز أمن قواتها في سورية بعد الهجوم الصاروخي الأمريكي

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روسيا تعزز أمن قواتها في سورية بعد الهجوم الصاروخي الأمريكي روسيا تعزز أمن قواتها في سورية بعد الهجوم الصاروخي الأمريكي

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

موسكو (د ب أ)
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأربعاء أن روسيا اتخذت تدابير إضافية لتعزيز أمن قواتها في سوريا بعد الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة جوية هناك.

وقال شويجو في مؤتمر أمني إقليمي في موسكو إن الهجوم الأمريكي على حليف روسيا شكل خطرا حقيقيا على القوات الروسية في سوريا. ولم يوضح التدابير التي اتخذتها روسيا.

وكانت قوات أمريكية قصفت بصواريخ كروز قاعدة جوية سوريا ردا على هجوم قيل إنه كيماوي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين. وقالت الولايات المتحدة إن الطيران الذي نفذ الهجوم الكيماوي انطلق من القاعدة، وهي تهمة نفتها روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أمام نفس المؤتمر إن القصف الأمريكي عمق المشكلات بين روسيا والولايات المتحدة، وأضاف أنه "يقلل من فرص بناء جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا هي أبرز حليف عسكري للحكومة السورية، وقد دخلت على خط الصراع أواخر عام 2015. كما أن تحالفا دوليا تقوده الولايات المتحدة ينفذ غارات جوية بصورة مستقلة ضد تنظيم داعش في سوريا.

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