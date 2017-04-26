أقصاها عن التمثيل فخلعته.. قصة الصراع بين الحجاب والفن في حياة عبير صبري

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الحكاية بدأت في يوم 21 مارس 2002، حينما قررت الفنانة عبير صبري - فجأة وبدون مقدمات - ارتداء الحجاب، وعزمت على أن يكون يوم 31 مارس من العام نفسه هو آخر أيامها بدون حجاب، ولكنها كانت مرتبطة بأعمال فنية عديدة منها مسرحية "دو ري مي فاصوليا" مع الفنان سمير غانم ومجموعة من النجوم، ما اضطرها إلى مصارحتهم بحقيقة قرارها.



دخلت "عبير" غرفة الفنان سمير غانم في المسرح وقالت له: "سمورة أنا عايزة أعمل عمرة وألبس الحجاب إيه رأيك مش كده أحسن"، فأشار عليها بتأجيل الأمر حتى يتم تصوير المسرحية للتليفزيون، خاصة وأنها كانت تحقق أعلى الإيرادات، ثم ذهبت للمنتج المسرحي أحمد الإبياري وأخبرته بقرارها، فطلب منها أن تمهله فرصة حتى يعثر على ممثلة بديلة لدورها وتفهم الأمر.

بعد أيام قليلة أنهت "صبري" تصوير مشهد خارجي من الفيلم الذي كانت تشارك فيه آنذاك، وذهبت لحضور درس ديني تلقيه الفنانة المعتزلة هناء ثروت، وطوال فترة الدرس الذي استمر لثلاث ساعات لم تتوقف "عبير" عن البكاء، وسألت نفسها: "إيه الحياة اللي أنا عايشاها دي؟"، وبعد انتهاء الدرس ذهبت للفنانة المعتزلة وصارحتها برغبتها فى ارتداء الحجاب فورًا، ورغم أن "ثروت" نصحتها بالانتظار لحين انتهاء تصوير المسرحية لعدم الإضرار بمصالح العاملين بها، إلا أن "عبير" أصرت على قرارها، فأحضرت لها "عباية وطرحة"، فارتدهما وخرجت وهي في قمة السعادة وكأنها ملكت الدنيا وما عليها، على حد قولها.

ضجت وسائل الإعلام بخبر ارتداء عبير صبري للحجاب، خاصة وهي في أوج نجاحها وشهرتها، فخرجت الفنانة لتطل على الجمهور عبر برنامج للإعلامي محمود سعد على قناة دريم، وبدأت في سرد تفاصيل ارتداء الحجاب، وبصوت متهدج قالت: "اللي بياهجموني حقيقي بيصعبوا عليَّ وربنا يهديهم"، عازمة على أن تتفرغ للعبادة ولزوجها ولخدمة المجتمع.

مرحلة التحول

نالت "صبري" ما نالته من المدح والقدح جراء قرارها المفاجئ، وهجرتها الأضواء لتكتنف ببريقها زميلاتها من بنات جيلها مثل "رانيا يوسف"، في حين ظلت "صبري" في عزلتها، إلى أن قررت العودة إلى الفن تدريجيًّا دون خلع الحجاب.

وفجأة خرجت على الجمهور في عام 2007 دون حجابها، فأثارت نفس عاصفة الجدل التي كانت قد أثارتها من قبل، وحينما سُئلت عن سبب ذلك قالت في حوار مع "العربية نت" إن شح فرص العمل في الفن والإعلام بالنسبة للمحجبة هو الذي دفعها إلى ذلك، مشيرة إلى أنها ستظل متحفظة فيما يعرض عليها بعد هذا القرار، ولن تسمح بأن يستغل أحد عودتها من الحجاب في أعمال فنية غير محترمة.

وتابعت: "أؤكد أن هناك أسبابي لما أتخذه من قرارات شخصية وهي تخصني وحدي..غير حقيقي أنني واجهت ضغوطًا من أشخاص، ولكني بوجه عام أعاني محنة نفسية ومهنية منذ فترة طويلة، فلم أكن أستطيع أن أشتغل أو أتحرك بسبب حجابى، وبدأت أحس بأنني مقبلة على مرحلة نفسية غير سليمة".

وفي لقاء تليفزيوني لها ببرنامج "فحص شامل" مع راغدة شلهوب، أكدت "عبير" أن الجمهور تخطى تلك المرحلة مثلما تخطتها هي، كما هاجمت المجتمع ووصفته بـ "الحشري"، في إشارة منها إلى أن ذلك قرارها الشخص وليس لأحد شأن في ذلك.

ورغم خلعها للحجاب إلا أنها أكدت على كونها "متعصبة دينيًّا"، لدرجة أنها لا يمكن أن تقبل بمحاورة الملحد، أو أنها تتزوج من خارج ديانتها قائلة: "ديني أهم من أي راجل".