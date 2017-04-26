اليوم.. نظر تجديد حبس مندوب رئاسة الجمهورية المزيف بالغردقة

التحرير

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تنظر نيابة الغردقة الجزئية اليوم الأربعاء تجديد حبس علاء محمد حسن المتهم بانتحال صفة مندوب رئاسة الجمهورية وذلك فى المحضر رقم 3430 إدارى ثان الغردقة، والذى ألقى القبض عليه قبل بضعة أيام فى كمين الزعفرانة أثناء محاولته الهرب، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق فى قسم ثان الغردقة.

كانت "التحرير" قد انفردت بتحقيق حول قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة إعلاميين وصحفيين، حققوا من خلالها أرباحًا مالية خيالية جراء النصب على مواطنين مصريين وعرب وإيهامهم بتشغيلهم فى الإعلام واستخراج كارنيهات مضروبة لهم بعضوية ذهبية بـ 1400 ج وعضوية أخرى فضية بـ 600 جنيه سنويًّا، بالإضافة لتسليم شهادات ماجستير ودكتوراه أيضًا بمبالغ باهظة تحت إطار اتحاد وهمى يدعى "اتحاد الإعلاميين العرب" دون سند قانونى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية والأمن الوطنى من القبض على المتهم السابق ذكره وكان من ضمن المكرمين فى الحفل الذى أقيم بالغردقة للإعلاميين العرب، بعد انتحاله صفة مدير العمليات برئاسة الجمهورية وموفد من الرئيس السيسى شخصيًّا لحضورالمؤتمر، كما تم استدعاء محمد الشرقاوى أمين عام اتحاد الإعلاميين العرب لأخذ أقواله واستكمال التحقيق.